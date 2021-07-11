أحمد صلاح حسني.. لاعب الأهلي الممثل الذي لحن لكبار النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل اليوم الأحد، الفنان أحمد صلاح حسني، بعيد ميلاده، إذ أنه من مواليد ١١ يوليو ١٩٧٩.

وفي السطور التالية نرصد لكم معلومات عن أحمد صلاح حسني:

- بدأ حياته كلاعب كرة قدم في نادي هليوبوليس ومنه إلى النادي الأهلي وهو في سن صغير، وتدرج بين صفوف الأحمر حتى شبابه ولعب بين صفوف المنتخب المصري.

- خاض تجربة الاحتراف، فلعب لأندية بالدوري الألماني والسويسري والتركي والصيني، واكتفى بما حققه في كرة القدم عام 2008.

- عقب اعتزال الكرة، اتجه لتلحين الموسيقى، ولحن لكبار النجوم ومنهم: عمرو دياب "معاك برتاح"، ومحمد حماقي "حاجة مش طبيعية"، وشيرين عبد الوهاب "أعصابه تلاجة"، وحسام حبيب "واحترت معاك" و"شوفت بعينيا".

- بداية من العام 2021 اتجه للتمثيل من خلال مسلسل "شربات لوز" مع النجمة يسرا، وبعدها توالت أعماله.

- خاض أول بطولة مطلقة في الدراما بمسلسل "ختم النمر" 2020، وفي نفس العام وقف إلى جانب ياسر جلال في مسلسل "الفتوة" بموسم دراما رمضان.

- من أشهر أعماله التلفزيونية: "الدايرة، الاختيار، حكايتي، لآخر نفس، أبواب الشك، كلبش، بيت السلايف، عوالم خفية، عفاريت عدلي علام، نصيبي وقسمتك".

- كما شارك في أفلام منها: "الممر، الخلية، خط الموت" وغيرها.

- احتفل بزواجه من إسراء جلال في أغسطس ٢٠١٧، ولديه ابنة تدعى "جيدا".

- قال في برنامج "معكم منى الشاذلي" أغسطس 2019، إنه تزوج بعد قصة حب جمعت بينه وبين زوجته، وكانت خالية من الدراما، لافتا إلى أنه تزوج وهو كبير في السن بعض الشيء، لأن الشاب في العشرينات يكون تركيزه منصبًا على الرحلات والخروجات، وفي سن الثلاثين يكون أكثر عقلًا، وأن زوجته تفهمت طبيعة عمله جيدًا.

- أخر أعماله التليفزيونية في رمضان 2021 من خلال مسلسلي "هجمة مرتدة" و"كوفيد 25".