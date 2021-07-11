"الموسيقيين" تقرر فرض رسوم على المنصات الإلكترونية والإعلانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الأحد، قرارًا بالموافقة على طرح النقيب الفنان هاني شاكر، بضرورة تعظيم موارد النقابة، من خلال فرض رسوما على المنصات الإلكترونية والإعلانات.

وجاء في البيان: "وافق المجلس على طرح الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بشأن تعظيم موارد النقابة وضرورة البحث عن أشكال جديدة، لذلك حتى تستطيع النقابة الالتزام بواجباتها نحو الأعضاء من علاج وإعانات ومعاشات وغيرها، مما يستنزف أموال النقابة".

وأضاف البيان: "وكان نقيب الموسيقيين، قد كلف المجلس كاملاً، بالنظر في قانون النقابة والبحث فيه عن نقاط تتيح أو تساعد على خلق موارد جديدة، كما طرح مجموعة من الجهات لتحصيل مستحقات النقابة منها، مثل المنصات الإلكترونية والتي لا رقيب عليها، وكذلك الإعلانات وفرض رسم دمغة على العقود التي تُبرم".

واختتم البيان: "وقد طرح السيد النقيب ومجلس النقابة مجموعة من مواد القانون لإجراء تعديلات عليها وطرحها على الجهات المعنية، وتم الموافقة على تلك التعديلات".

جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارا مؤخرًا بمنع التعامل مع 5 من مطربي المهرجانات، وهم: "حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، أحمد موزة"، لحين تقنين أوضاعهم مع النقابة، واجتياز الاختبارات.