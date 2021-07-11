"تهدد باتخاذ الإجراءات القانونية".. بيان هام من شيرين عبد الوهاب لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، علاقتها بحفل غنائي روجت له إحدى الجامعات الخاصة ودعت إليه أبنائها الطلاب لتدشين مبادرة "حياة كريمة" باستاد القاهرة الدولي.

وكتبت شيرين عبر حسابها بموقع "تويتر": "بيان هام.. لا علاقة للفنانة شيرين عبد الوهاب بهذا الحفل، الذي يستغل اسمها واسم المبادرة في الدعاية الوهمية للحصول على مكاسب مادية".

وأضافت: "سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين، ووجب التنبيه على أنه أي حفل للفنانة شيرين، يتم الإعلان عنه على منصاتها الرسمية للسوشيال ميديا".

يذكر أن أخر أعمال شيرين عبد الوهاب أغنية "هي الدنيا" والتي طرحتها عبر موقع "يوتيوب" في عيد الأم، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي.

وفي مايو الماضي، غنّت شيرين "بعلم الوصول" ترويجا لمبادرة "حياة كريمة"، من كلمات هاني عبدالكريم وألحان بلال سرور وتوزيع محمد مصطفى.