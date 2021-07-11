إيهاب الهواري يستعد لإخراج "الغواصة 2030"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد المخرج إيهاب الهواري، لفيلم سينمائي جديد، انتهى من العمل على 80% من السيناريو الخاص به، مع شركة برودكشن تيم.

وأكد الهواري أن الفيلم حمل اسم (الغواصة 2030) وسيضم نخبة من النجوم الكبار، وسوف يتم تنفيذ أعمال الجرافيكس الخاصة به مع أكبر الشركات المعروفة داخل مصر، وأنه حدد أماكن التصوير التي ستكون داخل مصر وبيروت وجزيرة كومو.

وتحدث الهواري، في بيان صحفي عن جزء من قصة العمل، مؤكدا أن الأحداث ستشهد ظهور كائنات غريبة على الأرض ويتم القضاء عليها مع تحول البشر لزومبي، وتم اختيار معظم الفنانين، ومن المقرر الإعلان عنهم قريبا.