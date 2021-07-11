شقيق ياسمين عبد العزيز ينشر صورا تجمعهما.. وهكذا علق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان وائل عبد العزيز جمهوره ومتابعيه، صورًا تجمعه بشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وعلق وائل على الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلا: "الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين".

وائل كان قد سبق وأكد دعمه لشقيقته، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أنا أقفش منها وتقفش عليا آه، إنما يتلمس شعرة منها أكل قلبك وأهد المعبد باللي فيه".

ياسمين عبدالعزيز شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل: "اللي مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة خالد الصاوي، أحمد العوضي، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، خالد سرحان، أحمد عبدالله محمود، ومحمود عمرو ياسين.