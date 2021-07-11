ماجد الكدواني ينفي امتلاكه حسابات على "السوشيال ميديا".. ويدعو لدلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفى الفنان ماجد الكدواني امتلاكه أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن أي صفحة تحمل اسمه مزيفة ولا يعرف عنها شيئا.

وقال في تصريحات صحفية وإعلامية على هامش احتفاله بالعرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين": "لا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، وأي صفحة باسم ماجد الكدواني لا تخصني".

وعلى جانب آخر، تمنى ماجد الشفاء للفنانة دلال عبدالعزيز، وقال "ربنا يشفيها ويقومها بألف سلامة ويبعد عنها كل شر، تحياتي واحترامي وتقديري وخالص دعواتي لدنيا وإيمي يديهم الصبر والثبات ويسندهم، متحملين كتير وربنا ميحملش حد فوق طاقته".

جدير بالذكر أن ماجد الكدواني يُعرض له في دور العرض السينمائي فيلمان: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع الفنان كريم عبدالعزيز، و"مش أنا" مع الفنان تامر حسني.