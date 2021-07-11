بالفيديو: توأم النجم أحمد عز يقاطعان لقاء تلفزيونيا لوالدتهما

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - يوليو - 2021 5:16 مساءً

اقتحم عز الدين وزين الدين، توأم الفنان أحمد عز وزينة مكان تصوير لقاء والدتهما أثناء تسجيله، لتطلب منهما الدخول إلى غرفتهما وعدم الخروج منها.

وحرص برنامج “إي تي بالعربي” على تسجيل تلك اللحظة ومشاركتها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفسرت زينة للبرنامج رغبتها في عدم إظهار توأمها المنسوبين إلى طليقها الفنان، أحمد عز، بوسائل الإعلام احتراما لخصوصيتهما، وأكدت أنه عندما يبلغان ستكون لهما مطلق الحرية في الظهور العام.

وكشفت أن توأمها أصبحا يطالبانها بعدم ارتداء ملابس مفتوحة، وأن زين الدين هو الذي من يعطي الأوامر.

كما أفصحت زينة أن توأمها يمتلكان مواهب فنية، مشيرة إلى أن أحدهما يغني بشكل رائع، بينما الآخر يجيد التمثيل.

وعندما سئلت الممثلة المصرية عن طلبها من زوجها المستقبلي، أجابت مازحة أن يحضر لها 10 خادمات فلبينيات لكي يساعدوها في تربية توأمها وتدبير منزلها.

وكانت زينة نافست في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “كله بالحب”، والذي شهد أزمات تتعلق بانسحاب الممثل أحمد صلاح السعدني، منه قبل أن يستكمل تصوير دوره.