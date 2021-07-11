شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا في المحكمة ومطالبة بتعويض 150 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية دوا ليبا تعيش فى مأزق، حيث تتم مقاضاتها بعد أن زُعم أنها وضعت صورة لنفسها على إنستجرام، كان قد التقطها لها مصورون من متتبعي المشاهير، حسبما ذكر الديلي ميل.



دوا ليبا

ووفقًا لوثائق محكمة أمريكية، تم التقاط صورة للنجمة وهي تقف في طابور في أحد المطارات في فبراير 2019، ثم شاركت الصورة مع معجبيها "دون إذن أو تصريح" من المصور الذي التقط الصورة.

وتقول الشركة صاحبة الصور إن ليبا استفادت من الصورة، لأن التفاعل على حسابها على انستجرام يعمل كأداة تسويقية لموسيقاها، وتطالب الشركة بتعويض قدره 150 ألف دولار عن الأضرار التي لحقت بها، كما طلبت محاكمة النجمة بحضور هيئة محلفين.

وتطلب الشركة أيضًا أمرًا يمنع المغنية من ارتكاب المزيد من الانتهاكات للحقوق الأدبية، فضلاً عن تغريمها التكاليف القانونية، ونشرت ليبا الصورة على حسابها على انستجرام في 7 فبراير عام 2019، بعد حوالي أربعة أيام من التقاطها، وكتبت في التعليق "سأعيش تحت قبعات كبيرة منفوشة حتى إشعار آخر".

وتزعم الشركة أن ليبا نشرت الصورة عن قصد على وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن، وذلك بغرض كسب المال من الصورة.

وتقول وثائق المحكمة التي حصلت عليها بي بي سي إن حساب المغنية على انستجرام يتم تحقيق ربح منه، لأنه يشمل محتوى مصمما لتجميع المتابعين الذين يتم توجيههم، عبر رابط أو إعلان، إلى استخدام وشراء ذلك المحتوى.