شيرين عبد الوهاب تصدر بيانا وتحذر من هذا الأمر

كتب امير فتحي في الأحد 11 يوليو 2021 05:43 مساءً - أصدر الحساب الرسمي للفنانة “شيرين عبد الوهاب ” على موقع التغريدات تويتر بيانا حذر من خلاله من إستغلال إسمها في الدعاية لإحدى المبادرات التي تحمل إسم ” حياة كريمة ” وذلك من خلال حفل غنائي لها .
حيث أشار البيان إلى أن هذه الدعاية هدفها هو تحقيق مكاسب مادية ولا علاقة لشيرين عبد الوهاب بهذا الحفل الوهمي على حد وصفه .
فجاء في البيان الذي أرفق بصورة لدعوى الحفل والدعاية له : ” بيان هام .. لا علاقة للفنانة شيرين عبد الوهاب بهذا الحفل الذي يستغل إسمها و إسم المبادرة في الدعاية الوهمية للحصول على مكاسب مادية ” .
وتابع : ” وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المسئولين .. ووجب التنبيه على إنه أي حفل للفنانة شيرين يتم الإعلان عنه على منصاتها الرسمية للسوشيال ميديا ” .
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