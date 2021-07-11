لطيفة : ” قلبي واجعني “

كتب امير فتحي في الأحد 11 يوليو 2021 05:43 مساءً - نشرت الفنانة التونسية ” لطيفة ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر أعربت من خلالها عن حزنها وقلقها من الأوضاع في بلادها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والإعلان عن إنهيار المنظومة الصحية في تونس .
وأشارت لطيفة في تغريدتها إلى أن الوضع في تونس أصبح كارثي على حد وصفها داعية الدول العربية إلى مساعدة ومساندة بلادها لتجاوز هذه الأزمة .
فكتبت قائلة : ” يارب استودعتك بلادي وأهلي وناسي يارب .. لطفك بتونس أنت القادر على كل شىء يا رب العالمين .. قلبي واجعني على بلادي ” .
وتابعت : ” يارب كل البلدان تساعد تونس وأملي كبير في بلداننا العربية .. الوضع صعب وكارثي والله شعبنا ما يستاهل اللى احنا فيه ” .
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