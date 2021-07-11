بصورة نادرة من طفولتها .. شيرين رضا تحيي الذكرى الأولى على رحيل والدها

كتب امير فتحي في الأحد 11 يوليو 2021 05:43 مساءً - أحيت الفنانة ” شيرين رضا ” الذكرى السنوية الأولى على رحيل والدها الفنان ” محمود رضا ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

حيث نشرت شيرين رضا صورة لها من طفولتها ظهرت بها برفقة والدها وهو يلاعبها وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن إشتياقها له .

فكتبت قائلة : ” بابا .. لا أصدق أنه قد مضى عام على تركك لنا .. نحن نفتقدك كل يوم وفي كل وقت .. أحبك حبيبي ” .