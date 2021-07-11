كتب امير فتحي في الأحد 11 يوليو 2021 05:43 مساءً - أحيت الفنانة ” شيرين رضا ” الذكرى السنوية الأولى على رحيل والدها الفنان ” محمود رضا ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .
حيث نشرت شيرين رضا صورة لها من طفولتها ظهرت بها برفقة والدها وهو يلاعبها وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن إشتياقها له .
فكتبت قائلة : ” بابا .. لا أصدق أنه قد مضى عام على تركك لنا .. نحن نفتقدك كل يوم وفي كل وقت .. أحبك حبيبي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة نادرة من طفولتها .. شيرين رضا تحيي الذكرى الأولى على رحيل والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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