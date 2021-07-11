الموت يفجع إسراء عبد الفتاح : ” أنا مش مصدقة .. كسرت قلبي “

كتب امير فتحي في الأحد 11 يوليو 2021 05:43 مساءً - أعلنت الفنانة ” إسراء عبد الفتاح ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن وفاة إبن خالها .

وتضمن المنشور صورة لإسراء عبد الفتاح تجمعها بإبن خالها وكتبت في تعليقها عليها بكلمات مؤثرة : ” أنا مش مصدقة إني منزلة صورتك عشان اكتبلك ربنا يرحمك .. إنت مش إبن خالي بس إنت إبني وحبيبي والدلوع بتاعنا ونور عيني وحتة من قلبي ” .

وتابعت : ” كسرت قلبي يا بيدو كسرت قلبي يا حبيبي .. ربنا يرحمك وتكون مع جدو دلوقتي وفرحانين وفي الجنة .. ربنا يصبر قلب أبوك وأمك وقلبي وقلوبنا كلنا ويجمعنا بيكوا يارب .. بحبك أوي ” .