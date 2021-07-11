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بصورة نادرة من الطفولة.. شيرين رضا تحيي ذكرى وفاة والدها

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة شيرين رضا على إحياء ذكرى وفاة والدها الفنان محمود رضا، من خلال نشر صورة عبر حسابها على “إنستغرام” تعود للطفولة تجمعها معه. وظهرت في الصورة وهي طفلة صغيرة تمرح بينما يداعبها والدها بحب وحنان.

وعبرت رضا عن اشتياقها الشديد لوالدها، وكتبت معلقة: “بابا، لا أصدق أنه قد مضى عام على تركك لنا، نحن نفتقدك كل يوم، في كل وقت، أحبك حبيبي”.

ووجدت الصورة التي نشرتها شيرين رضا تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور والمتابعين الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة.

يشار إلى أن شيرين رضا كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني السابق ضيفة شرف في مسلسل “حرب أهلية” بطولة يسرا، باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مروى الأزلي، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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