زينة تنفعل على طفليها بعد اقتحام لقاء تلفزيوني لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة زينة، متابعيها بالانفعال على نجليها من الممثل أحمد عز، وذلك بعدما اقتحما تصوير لقاء تلفزيوني لها، حيث تحرص دائماً على إخفائهما عن الإعلام.وأبعدت زينة خلال اللقاء ولديها عن الشاشة، ووضعت يدها على الكاميرا بمجرد خروجهما من غرفتيهما، قائلة: “ما تطلعوش بره خالص”.

وبررت زينة رغبتها في عدم ظهور ابنيها بأنهما لا يزالان طفلين، وترغب أن يعيشا طفولتهما حتى يقررا أي اتجاه يرغبان فيه.

كما أعربت عن تخوفها الشديد من ظهور ولديها قائلة: “بدأت أحط إيدي على قلبي بسبب التيك توك”، مشيرة إلى أنها لا تود أن تظهرهما للمجال الفني، كون والديهما فنانين، بالإضافة إلى المشكلات التي حدثت مع والدهما أحمد عز: “ده مش هيكون مفيد لهما”.

يُشار إلى أن آخر أعمال زينة، مسلسل “كله بالحب” الذي عُرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وشارك فيه أحمد صلاح حسني، صابرين، ريم البارودي، سامر المصري، مصطفى درويش، ومن إخراج عصام عبد الحميد، تأليف محمد الشخصيبي.