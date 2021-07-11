مجهول ينتحل شخصيّة محمّد عطية.. “ماليش علاقة”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض الفنان المصري محمد عطية إلى انتحال شخصيته عن طريق شخص مجهول، وحذر جمهوره عبر خاصية الاستوري على “إنستغرام” من رقم هاتف يضع صورته على تطبيق واتس أب، ويقوم بالتعامل مع الآخرين على أنه هو.ووضع عطية عبر خاصية الاستوري “سكرين شوت” من الواتس آب لمنتحل شخصيته.

وعلّق “عطية” قائلاً: “الشخص ده مش أنا وده مش رقمي وماليش أي علاقة به من قريب أو من بعيد.. شكراً”.

يذكر أنّ آخر أعمال عطية أغنية “ترقص” التي أطلقها في 14 فبراير (شباط) يوم عيد الحب، وصورها بطريقة الفيديو كليب.