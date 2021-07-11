“البنت القوية” ترند.. وائل كفوري يزيح الستارة عن أغنية صيف 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما حمس الجمهور وتصدر الترند منذ أيام، طرح النجم اللبناني وائل كفوري كليب أغنيته الجديدة “البنت القوية”، عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

“البنت القوية” من كلمات وألحان سليم عساف، أما التوزيع فهو للمؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ الذي يجدد وائل كفوري تعاونه معه بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويًا من خلال أغنية “على فكرة” التي صدرت ضمن ألبوم “الغرام المستحيل” عام 2015.، والتسجيل في إستوديو ملحم أبو شديد.

وتقول كلمات الأغنية: “يا ويلي من حبّا.. سكّر على مربّى.. إحساسي وأنا جنبا.. مش مقبول.. هالبنت القوية.. شو غيرت فيي .. لهفتها وخوفا عليي مش معقول”.

تم تصوير كليب أغنية “البنت القوية”، في حديقة منزل وائل كفوري في مدينة زحلة في منطقة البقاع اللبناني، حيث طغت عليه الأجواء الصيفية العفوية، والعائلية البسيطة، فإجتمع وائل بأصدقائه وأقاربه وغنى معهم الأغنية، والعمل من تنفيذ شركة “آند بيوند” لـ نانسي فاخوري.

أما من ناحية اللوك أطل وائل بشورت وقميص باللون الأبيض، إضافة إلى تسريحة الشعر التي أظهرت الخصل البيضاء.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين والمشاهير العرب مع أغنية “البنت القوية”، كما غرّد الآلاف من الناشطين على تويتر وانستغرام كلٌ على طريقته بإطار مميّز وطريف ليتصدّر هاشتاغ “#البنت_القوية” منذ الدقائق الأولى الترند في لبنان وعددٍ من البلدان العربيّة.