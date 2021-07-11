فيديو: وائل كفورى يطرح "البنت القوية".. انسجام ومرح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح النجم اللبناني وائل كفوري، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “البنت القوية”، على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من إنتاج وائل كفورى وتنفيذ شركة AndBeyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

“البنت القوية” تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعى له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه.

وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.





أغنية "البنت القوية" كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، وتقول كلماتها:.

إذا انتي تركتيني .. و بطلتي تحبيني



والله لخلي عيني .. ما تعود تشوف



وإذا إنتي فليتي .. يعني نخرب بيتي



شو بعمل بحالي .. مش معروف







إنتي خلقتي لقلبي .. اللي مطرحك جواتو

بكلمة منك بيعيش .. وكلمة بتنهي حياتو



يا ويلي من حبّا .. سكّر على مربّى



إحساسي و أنا جنبا .. مش مقبول



هالبنت القوية .. شو غيرت فيي



لهفتها وخوفا عليي .. مش معقول.

