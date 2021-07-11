حورية فرغلي تكشف تفاصيل تبنيها لطفلين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن تفاصيل تبنيها طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد عودتها من رحلة علاج خارجية.

وأكدت حورية فرغلي، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أنها تنفق على الطفلين وتتكفل بهما منذ عدة سنوات، وتزورهما على فترات متباعدة، ولكنها لا تزورهما بصفة مستمرة لرفضها رؤيتهما وهما بالحالة التي هم عليها.

ويأتي كشف حورية فرغلي عن التفاصيل، بعد عودتها من رحلة علاج في أمريكا، وخضوعها لعملية خطيرة من أجل إصلاح وتجميل أنفها.

وكشفت حورية فرغلي، في شهر نيسان/ أبريل 2016، في لقاء مع برنامج "بوضوح" على فضائية "الحياة" المصرية، أنها حُرمت من نعمة الإنجاب بسبب إصابتها بورم في الرحم.

وكانت حورية فرغلي، أعلنت مؤخرا اسم المسلسل الذي تعود به إلى الدراما بعد عامين من التوقف بسبب أزمتها الصحية الأخيرة.

ونشرت عبر حسابها الرسمي بتطبيق "أنستقرام"، صورتين لها أثناء توقيعها عقود مسلسل "أيام وبنعيشها"، معلقة: "انتظروني قريبا".

وأجرت حورية فرغلي نحو 4 عمليات جراحية في أنفها في ولاية شيكاغو الأمريكية، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة، وخضعت قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية.