شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تقدم شخصيتين مختلفتين في فيلم "ريتسا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة عائشة بن أحمد من تصوير فيلم "ريتسا" التي تقدم شخصيتين الأولى مانويلا في الفترة الحديثة والأخرى ريتسا في فترة الستينيات، وتراهن عليهما بقوة حيث تقدمهما بشكل مختلف عن أعمالها السابقة.

فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأميرالمصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطًا بينها.

وشاركت عائشة بن أحمد في موسم رمضان الماضى في مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.