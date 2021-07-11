شكرا لقرائتكم خبر عن شارون ستون تتجاهل أخبار ارتباطها من خلال نزهة مع ابنها بشوارع بيفرلى هيلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاهلت النجمة شارون ستون التقارير التي خرجت مؤخرًا بخصوص ارتباطها بمغنى الراب Rmr، والذى يصغرها بأكثر من ربع قرن، وذلك من خلال نزهة مع ابنها "روان" الذى يبلغ من العمر 21 عامًا، وذلك بعدما التقطت عدسات مصورى الباباراتزي عدة صور لها مع ابنها أُثناء سيرهما بشوارع بيفرلى هيلز وفقًا لموقع الديلى ميل.

التقرير أضاف أن شارون ستون حاولت أن تتجاهل تمامًا كل ما يتم ترديده حولها، بتأكيدها على أنها سعيدة في حياتها ولا تهمل أسرتها بظهورها الأخير مع ابنها روان، وذلك بعدما بدت خلال أغلب الصور والابتسامة ترسم وجهها.



شارون ستون وابنها

وكان موقع pagesix كشف عن دخول النجمة العالمية شارون ستون فى قصة حب جديدة رغم تخطيها حاجز الـ 60 من عمرها إذ تبلغ 63 عامًا، وهو الأمر الذى لم يمنعها من التمتع بقصة حب مع مغنى الراب RMR والذى يقل عنها فى العمر بنحو النصف وفقًا للتقرير الذى نُشر مؤخرًا، كما أكد التقرير أن علاقتهما مع المغنى لم تبدأ حديثًا وإنما ظلت فى طى الكتمان على مدار العام الجارى.



شارون ستون وابنها

وأضاف التقرير أن الثنائى شارون ستون ومغنى الراب RMR يستمتعا بوقتهما طيلة الفترة الماضية بعيدًا عن أعين الجميع، وآخر الأماكن التى شهدت لقاءهما وتواجدهما معًا وفقًا لموقع pagesix هو التواجد على متن قارب سويًا بمنطقة لوس انجلوس.