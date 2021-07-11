شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الهادى يطرح أغنية "لسه فيا حيل" بعد نجاحه فى لعبة نيوتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان أسامة الهادى، أمس السبت، أحدث كليباته "لسه فيا حيل" وذلك بعد غياب غنائي استمر ما يُقارب 4 سنوات، ويتعاون أسامة من خلال الأغنية مع الموزع الموسيقى هادز، الأغنية كلمات وألحان أسامة الهادي، والفيديو كليب من إخراج أسامة الهادي ويشاركه في الأغنية فريق الرقص سواجرز.

وقال أسامة الهادى عن الأغنية "لسه فيّا حيل":" هي أكتر أغنية اشتغلت عليها، لأنها بتحكي قصة معينة عايز احكيها للناس، بتعبر عني وعن أي حد، وكنت مهتم جدًا أن الجمهور يلاقي نفسه فيها، وركزت في كل مراحل الأغنية بداية من الموسيقى والكلمات وتصوير الكليب، ودلوقتي جه وقت انتظار رد فعل الجمهور".

يذكر أن أسامة قد حقق نجاحا فى موسم رمضان الماضي بتقديمه دور شامبا في مسلسل لعبة نيوتن مع المخرج تامر محسن والنجوم منى زكي ومحمد ممدوح.

وقد بدأ أسامة الهادي حياته الفنية كمطرب و ومن أشهر أغنياته أخ وصاحب وصديق والرد مبيوصلش ليه ومتأكدة وكام ذكرى متسابه مع الفنان هاني عادل وأنا بطل حياتي مع زاب ثروت و بدايته في التمثيل كانت من خلال مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي عام 2018 ثم ظهر في الجزء الثالث من مسلسل كلبش مع أمير كرارة ومسلسل لمس اكتاف.