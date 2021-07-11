شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عرفة ينتهى من تصوير المشاهد الأخيرة لفيلم "الجريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج شريف عرفة من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "الجريمة"، للنجم أحمد عز ومنة شلبي، حيث كانت المشاهد الأخيرة فى مدينة بورسعيد، والمقرر طرحه قريبًا في السينمات، وتدور قصة وأحداث فيلم الجريمة فى فترة السبعينيات.

وخلال أحداث الفيلم يعانى أحمد عز من الهلوسة، ولذلك يدخل أحد المستشفيات، ولكنه سيهرب منها، وهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.

فيلم "الجريمة" من بطولة أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى، سيد رجب وتدور أحداثه فى السبعينيات، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، من إخراج شريف عرفة.

وينتظر المخرج شريف عرفة طرح فيلم "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى والمقرر عرضه فى جميع دور العرض مطلع أغسطس المقبل، ويشارك فى بطولته منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وآخرون من النجوم.