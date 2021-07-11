شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة توم هانكس تحتفل بعيد ميلاده الـ65.. اعرف ماذا فعلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت ريتا ويلسون زوجة النجم العالمى وأحد أساطير هوليود توم هانكس على الاحتفال بعيد ميلاد الأخير من خلال حسابها على موقع إنستجرام، وذلك بنشر صورة مفاجأة له وهو يقود العجلة، حيث يعد هذا الأمر بمثابة هوايته المفضلة للنجم الذى أتم يوم الجمعة 9 يوليو عامه الـ 65.



زوجة توم هانكس تنشر تلك الصورة له على انستجرام

وأضافت ريتا ويلسون في تعليقها على الصورة التي نشرتها لزوجها على كتابة "ركوب إلى 65 أفضل من أي وقت مضى!، ويأتي احتفال ريتا ويلسون بعيد ميلاد زوجها بعدما احتفلا في وقت سابق من شهر أبريل العام الجارى بمرور 33 عام على زواجهما.

وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، حيث تغزلت وقتها في زوجها توم هانكس، ببضع كلمات، قائلة: "33 عاماً من الزواج من صديقي، حبيبي، الحب ينتصر".

وكان فيلم النجم العالمى توم هانكس الجديد، News of the World، حقق إيرادات وصلت إلى 10 ملايين و875 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، حيث طرح العمل في 25 ديسمبر من العام الماضى.

ومن المقرر أن يصل فيلم News of the World، خلال الفترة المقبلة إلى عدد كبير من دول العالم التي لم تضطر إلى إغلاق سينماتها بسبب فيروس كورونا، الذى تفشى منذ العام الماضى، وأدى إلى توقف عرض الأفلام المختلفة حول العالم.