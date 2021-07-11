"البنت القوية" لوائل كفوري تتخطى الـ 100 ألف مشاهدة بعد طرحها بـ 3 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح الفنان اللبناني اللبناني وائل كفوري، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "البنت القوية"، على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وتخطت الأغنية حاجز الـ100 ألف مشاهدة بعد طرحها بـ 3 ساعات، وهي من إنتاج وائل كفوري، وتنفيذ شركة "And Beyon"ومن توزيع شركة "Digital Sound"

أغنية "البنت القوية" من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

من ناحية أخرى، حققت أغنية "كلنا مننجر" للمطرب اللبناني نجاحا كبيرا، وهي تتر مسلسل "داون تاون" والأغنية من كلمات علي المولى، وألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، وتوزيع جمال ياسين.