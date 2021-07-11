فنانة تواجه اتهاما بسرقة مبيض سيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تواجه الفنانة المغربية لطيفة رأفت اتهاما من قبل سيدة مغربية ادعت أن الأولى قامت بسرقة مبيضها بالتواطؤ مع إحدى مستشفيات الدار البيضاء، من أجل إنجاب ابنتها الوحيدة "ألماس".

ونشرت عبلة رأفت ابنة شقيق الفنانة المغربية مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام، قالت فيه إن المرأة تدعي أنها قامت برفع دعوى قضائية ضد عمتها منذ عام، وهو ما لم يحدث خاصة أن عمتها لم تتلق استدعاء من المحكمة حتى اليوم.

وبحسب موقع 360 LE المغربي، صرح مصدر مقرب للفنانة لطيفة رأفت أن المدعية اعتادت الهجوم على لطيفة رأفت منذ أن وضعت ابنتها "ألماس" في سبتمبر 2019.

وأكد المصدر أن لطيفة رأفت تقدمت بشكوى للوكيل العام للملك، بعدما تلقت تهديدات من السيدة باختطاف طفلتها.

وتابع: "ألماس ابنة لطيفة شرعا وقانونا ودما ولحما ومن تجرأ على خدش شرفها أو شرف ابنتها ووالدها سيجد نفسه أمام القضاء".

وحسب المصدر ذاته، فقد هربت صاحبة الحساب إلى السعودية حيث تعيش مع ابنتها هناك، وتم استدعاؤها من قبل سفارة المغرب بالسعودية من أجل إخضاعها للخبرة الطبية لكنها رفضت القدوم".

واختتم المصدر تصريحه بالتلويح بمقاضاة الفنانة لطيفة رأفت لعائلة المرأة المدعية، باعتبارها تتستر على صاحبة الحساب.