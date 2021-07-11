محمد صالح يشارك في مسلسل "السفاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفنان محمد صالح محمود، لتصوير المسلسل الجديد «السفاح» المقرر بدء تصويره بداية أغسطس المقبل.

مسلسل السفاح مكون من 8 حلقات وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية وتدور حول «سفاح الجيزة» الذي أثارت قضيته ضجة.

العمل من تأليف إنجى أبو السعود ومحمد صلاح اللذان بحثا فى قضية السفاح وجلسا مع أطباء نفسيين، لعمل مسلسل متكامل، وبطولة أحمد فهمي، وهو إخراج أحمد علاء.

جدير بالذكر أن محمد صالح شارك في مسلسل "ضد الكسر" في السباق الرمضاني الماضي، بطولة نيللي كريم، محمد فراج، نور إيهاب، لقاء الخميسي، وكوكبة من النجوم تأليف عمرو الدالي، إخراج أحمد خالد.