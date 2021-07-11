بعد إلغاء حكم حبس والدتها.. القصة الكاملة للنزاع القضائي بين حلا الترك ووالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

من جديد تصدرت الفنانة البحرينية حلا الترك مواقع التواصل، عقب الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة البحرينية، أمس السبت، في النزاع القضائي بينها وبين والدتها منى السابر، والذي قضى بإلغاء الحكم السابق بحبسها لمدة عام، مع إلزامها برد المبلغ المالي محل النزاع "200 ألف دينار بحريني".

وبدأت الأزمات تلاحق حلا "19 عاما" في عام 2014 بعد انفصال والدتها منى السابر عن والدها محمد الترك، وزواج الأب من المطربة المغربية دنيا بطمة.

وتبادل الوالدان في البداية النزاع حول الوصاية على أبنائهما حلا ومحمد وعبد الله، وفي ذلك الوقت انضمت الابنة إلى صف الأم، حتى إنها خرجت في بعض البرامج لتنسب أصولها إلى والدتها، وشنت في أخرى هجوما على الفنانة دنيا بطمة "زوجة والدها".

اختيار حلا الترك

وفي عام 2019 أعلنت الفنانة دنيا بطمة انتهاء الخلافات بين زوجها وابنته الفنانة حلا الترك، موضحة أن الابنة اختارت أن تعيش مع والدها، ولم تكشف التفاصيل.

من جانبها علقت الأم منى السابر عبر صفحتها بـ"إنستجرام"، من خلال بث مباشر بالفيديو، وقالت "هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية، يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني".

حكم بالحبس

وزادت سخونة النزاع العام الماضي مع حصول الفنانة الشابة حلا الترك على حكم ضد والدتها بالحبس لمدة عام ودفع مبلغ 200 ألف و300 دينار بحريني، وهو ما أعلنت عنه الأم منى السابر في فيديو نشرته عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، وقالت أنا اتصرفت في الفلوس لأنه كنت مضطرة، لأنني من سنة ونص تقريبا ما أخذت نفقتي الشرعية، أعطوني حقوقي الشرعية وأنا أرد الفلوس، حلا كانت تعرف أنه أخذت الفلوس، وكنت بصرف عليهم".

هدية عيد الأم

وفي مارس الماضي بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، أعلنت الأم منى السابر عن صدور حكم الاستئناف بسجنها لمدة عام مع النفاذ، وقالت في مقطع فيديو، "كنت بتمنى على بنتي توقف وقفة حق، وبقلها شكراً حلا على الهدية اللي أهديتني إياها بعيد الأم، وبكرة بس بتتزوجي ويصير عندك ولاد بتعرفي شو قيمة الأم، بقولك يا حلا شكرا كتير".

وأضافت "طبعاً أنا صدر حكم أول واستأنفت، واليوم صدر نفس الحكم في الاستئناف، ما تغير ولا شيء من الحكم، وطبعا لازم وقت لنقدم للمحكمة أحكاما بديلة، لأني حاضنة وعندي ولد، لأن الحكم صدر سنة نفس الحكم الأولاني مع التنفيذ فراح ناخد إجراءات وراح تاخذ وقت".

حكم نهائي.

وأعلنت المستشارة القانونية ربا الخالد، أمس السبت، عبر حسابها في موقع "إنستجرام" عن الحكم النهائي في النزاع، وإلغاء عقوبة الحبس الصادرة ضد الأم منى السابر، وكتبت "وأخيرا بفضل الله زار الفرح دارك وانفك كربك الخلاص من حكم السجن لمدة عام، صباحكم خير وتفاؤل، بخبر كلنا انتظرناه وبالنا مشغول على مصير أم طيبة وصادقة ورائعة هي الأخت الغالية السيدة منى السابر والدة الفنانة حلا الترك، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

وتابعت: "مليون مبروك صدور الحكم البديل لحكم السجن لمدة عام (العمل اليدوي)، شكرا للقضاء البحريني النزيه الذي أنصف منى السابر، وأخذ بعين الاعتبار أنها أم حاضنة للطيب الطفل عبد الله، ربي يبعتله أيام حلوة، ومكتب المحامية شيخة سلوى آل خليفة بكل طاقمه محامين ومستشارين في البحرين والقائمة تطول.. مليون شكرا".

من جانبها قامت منى السابر، عبر حسابها بنشر رسالة مطولة لكل من ساندها، وكتبت: "الحياة تجارب، والمواقف تكشف لنا من هم وما هي نوايا بعض البشر، أشكرك يا ألله.. أحبك يا ألله لأنك دائما معي وتسخر لي كل من يخدم العدالة الإلهية قبل كل شيء، شكرا لك يا ألله أتوجه بجزيل الشكر للقضاء البحريني النزيه والعادل والنظر في قضيتي ومراعاة ظروفي وأني أم حاضنة لابني عبدالله".