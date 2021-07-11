دينا الشربيني تمارس الرياضة في الجيم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها بمقطع فيديو، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "دينا" في الصورة بملابس كاجوال، خلال ممارستها رياضتها اليومية من داخل "الجيم".

‎‏‎ويُعرض للفنانة دينا الشربيني حاليًا فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبدالله.