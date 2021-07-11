ندى محمد تشارك في مسلسل "شقة 6"

محمد اسماعيل - القاهرة - تشارك الفنانة الشابة ندى محمد في مسلسل "شقة 6" الذي أوشك صناعه على الانتهاء من تصويره.

تدور الأحداث في إطار رعب حيث يفاجئ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة بشقة 6.

المسلسل يطرح قضية درامية جديدة مليئة بالأحداث المشوقة في محاولة لكشف لغز "شقة 6".

يضم العمل مجموعة من النجوم منهم الفنانة روبي، الفنان أحمد حاتم، الفنان هاني عادل، الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان محمود البزاوي، الفنانة رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، بالإضافة للنجوم الشباب حمزة العيلي، ملك قورة.

الجدير بالذكر أن ندى محمد شاركت في مسلسل "كفر دلهاب" وهو من بطولة يوسف الشريف، وروجينا، ومحمد رياض، أحمد سعيد عبد الغنى، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور احداث المسلسل فى إطار من الغموض والتشويق وهي النوعية التي قلما نجدها في الدراما المصرية فى أحد العصور القديمة فى أحد الكفور التى تقع فى قرية مسحورة يدعى كفر دلهاب ويقوم سكانه بالسحر والأعمال.