بصور تجمعهما.. هبة مجدي تحيي ذكرى ميلاد والدها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة هبة مجدي ذكرى ميلاد والدها الراحل، التي توافق اليوم 11 يوليو.

ونشرت هبة صورًا تجمعها بوالدها الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "11/7/1951 أما عن أبي فلا أقتباس ينصفه ولا نص يكفي للحديث عنه هو الفضل هو الخير، هو الكل".

ورحل والد الفنانة هبة مجدي عن عالمنا في 25 أبريل 2016.

وعُرض لهبة مجدي في موسم دراما رمضان الماضي مسلسل "موسى"، وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.