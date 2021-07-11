أحمد فرج يستعد لتصوير فيلمه القصير "الحلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفنان أحمد فرج لتصوير فيلمه القصير «الحلم»، والذي يتناول قضايا اجتماعية تخص عدد كبير من الشباب.

الفيلم من المقرر أن يشارك به في عدد كبير من المهرجانات حيث سيقوم بإرساله إلى إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان الإسكندرية السينمائي للاشتراك في دوراتهما القادمة.

ومن المنتظر أن يبدأ تصوير الفيلم خلال الأسبوع المقبل، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب كانت لهم أحلام وطموحات مختلفة، لكن لأسباب ما تعيق تلك الأحلام مما يؤدي إلى محاولة بعضهم الانتحار والخلاص من الآلام التي يشعرون بها وسط عائلاتهم.

الفيلم يشارك فيه مجموعة من النجوم الصاعدين، ويتم إنهاء كافة الاتفاقات معهم من قبل الشركة المنتجة استعدادا للتصوير.