شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف وزوجته إنجى علاء يستمتعان بإجازتهما الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء، متابعيها بصورة تجمعها بزوجها النجم يوسف الشريف، من خلال إجازتهما الصيفية عبر حسابها على تويتر، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها، ومن التعليقات: "ربنا يسعدكم وتسعدونا دائمًا بأعمالكم، منورين الدنيا كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وسعادة، طب شابوه يوسف الشريف وشابوه إنجى علاء".



يوسف الشريف و زوجته إنجى علاء

وقدم النجم يوسف الشريف في الموسم الرمضاني المنقضي مسلسل "كوفيد 25" والذي حقق نجاحا كبيرا فورعرضه في منتصف شهر رمضان، والذي شهد أحداث كثيرة شيقة ومثيرة ، بدأت أحداثها فى عام 2025 بتوقع دكتور ياسين المصرى " يوسف الشريف " وجود فيروس جديد من الممكن أن ينتشر خلال الفترة القادمة ، حيث كان يعمل طبيب وتم إقالته بسبب خطأ طبى أدى لوفاة المريض ، ومن ثم بدأ فى عمل فيدوهات كيوتيوبر على مواقع التواصل الإجتماعى ، بدأت أعراض الفيروس الجديد تظهر على بعض الأشخاص على مستوى العالم خرج دكتور ياسين على الناس على الناس من خلال فيديو يحظرهم من هذا الفيروس .

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.