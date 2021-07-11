شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء جسدوا شخصية الإمام عبده في ذكراه.. أبرزهم أحمد عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الـ116 على رحيل أحد أشهر الأئمة، وواحد من أبرز شخصيات مصر فى العصر الحديث، وأحد رموز التنوير، نظرًا لما قدمه من أفكار مجددة في الفكر الإسلامي، إنه الإمام محمد عبده، الذي رحل في 11 يوليو عام 1905، بعد أن قدم الكثير من المؤلفات التي دعت للتجديد والإصلاح والتنوير.

ورغم دور الإمام محمد عبده وتاريخه كأحد رواد التجديد الفكري والديني في العالم الإسلامي، إلا أنه لم يأخذ حقه في الدراما العربية بالشكل الذي يستحقه، علي الرغم من اختلاف وجهات النظر حوله، وإذا رجعنا إلى الأعمال التي تناولت شخصية الإمام محمد عبده نجد أنهم 4 أعمال تقريبًا، وهؤلاء النجوم الذين جسدوه:





أحمد عبد العزيز

قدم شخصية الإمام بأداء رائع عام 2005 في مسلسل يحمل اسم الإمام عبده، ودارت أحداثه حول سيرته ونشأته، ودراسته بالأزهر ،ونجاح فكره المستنير في الجمع بين ثوابت الدين والعقلانية التي تفتح باب الاجتهاد بما لا يتعارض مع ثوابت العقيدة فنراه يتمرد على الجمود الفكري والعقليات الجامدة المتحجرة وهو تمرد سبب له الكثير من المشاكل في بداية حياته الفكرية، مرورا بتعرفه ه على " جمال الدين الأفغاني" ويقودان الحركة الوطنية للتخلص من الاحتلال البريطاني ويواصلان جهادهما من اجل نشر التعليم وإصلاح الأزهر.

والمسلسل من بطولة أحمد عبد العزيز ومني عبدالغني وأحمد ماهر وعفاف شعيب، تأليف عايد الرباط، إخراج شكري أبو عميرة.





توفيق عبد الحميد

جسد الفنان توفيق عبد الحميد شخصية الإمام محمد عبده خلال أحداث مسلسل "قاسم أمين"، الذي تناول الأحداث التاريخية لحياة المفكر قاسم أمين الذي أسهم في مشروع النهضة الفكرية في النصف الأول من القرن العشرين ، وكان دومًا يحث على ضرورة خروج المرأة للمجتمع واحتكاكها به وممارسة دورها الحقيقي فيه.

وهو من بطولة كمال أبو رية وجمال عبد الناصر وتوفيق عبد الحميد وماجدة الخطيب، ومن تأليف محمد السيد عيد، وإخراج إنعام محمد علي.





محمود الجنديقدم الفنان محمود الجندي شخصية الإمام خلال مسلسل "جمال الدين الأفغاني"، والذي تناول قصة حياة جمال الدين الأفغاني، ومجيئه إلي مصر، ووصله للأزهر الشريف، واتصال الكثير من الطلبة به، ليتعلموا منه الحكمة والمعرفة، وأقبلوا عليه يتلقون بعض العلوم الرياضية ، والفلسفية، والكلامية، وقرأ لهم شرح "الأظهار" في البيت الذي نزل به بخان الخليلي، وأقام بمصر أربعين يوماً، ثم تحول عزمه عن الحجاز، وسافر إلى الأستانة ولكنه عاد مرة أخري إلي مصر واستقر بها.

شارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم مصر منهم أشرف عبد الغفور ويوسف شعبان وهناء ثروت وتيسير فهمي ومحمود الحديني ومحمود الجندي ونبيل الدسوقي وإيمان الطوخي، ومن تأليف أحمد رائف، إخراج جلال غنيم.





أشرف عبد الغفورقدم الشخصية خلال أحداث مسلسل "مصر الجديدة"، الذي عرض السيرة الذاتية للمناضلة المصرية (هدى شعراوي)، بداية من زواجها في سن صغير من أحد أقاربها، مرورا بنضالها وحبها لمصر، ودعوتها لدخول المرأة في الحياة السياسية.

وقدم بطولته فردوس عبدالحميد ويوسف شعبان وأحمد خليل وهدي سلطان ومحمود الجندي، تأليف يسري الجندي، إخراج محمد فاضل.

كما صرح الفنان "حسن يوسف" من قبل أنه رغم تجسيده للكثير من الشخصيات الدينية، إلا أنه يتمني تجسيد شخصية الإمام محمد عبده في عمل فني، يتناول نشأته وحياته وتاريخه الملئ بالأحداث.