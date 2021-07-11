شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت والحجار وعباس وخرما نجوم حفلات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر الذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية والذي يستمر حتي 7 أغسطس ويتضمن البرنامج حفلات ومسرحيات وورش كثيرة فاليوم 11 يوليو في تمام الثامنة والنصف حفل موسيقي لفريق «ملاذ» على المسرح المكشوف، ويليه حفل للفنان لؤي حجازين (الأردن) على المسرح المكشوف الاثنين ويقدم فريق «نوبيات» حفل يوم الأربعاء 14 يوليو، 8.30 مساء مع فريق «نوبيات» على المسرح المكشوف.



نجوم حفلات مكتبة الاسكندرية

ويقدم د. مدحت العدل يومي الأربعاء والخميس،14-15 يوليو في تمام السادسة مساء وورشة عمل كتابة الأغنية تحت عنوان: الأغنية المصرية- الماضي... الحاضر... المستقبل بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، المسرح الصغير ، ويوم الخميس 15 يوليو حفل موسيقي لفريق «المينا» وفريق «هوس» على المسرح المكشوف، 8،30 مساءً.



علي الحجار

وتنظيم المكتبة ورشة تمثيل بدءًا من الخميس إلى الأحد، 15-18 يوليو تٌقام يقدمها الأستاذ سعيد قابيل ، كما يُحيي الفنان الكبير على الحجار في تمام الثامنة والنصف مساء حفل الجمعة 16 يوليو بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية ، والسبت 17 يوليو حفل موسيقي لفريق «أوتوستراد» (الأردن) على المسرح المكشوف، 8،30 مساءً والأحد 18 يوليو حفل موسيقي لفريق سماعي على المسرح المكشوف، 8،30 مساءً، وأيضا عرض مسرحي: «من أجل الجنة، إيكاروس!» تأليف وإخراج: أحمد عزت. بمركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، 8,30 مساءً، إلى جانب ندوة سينمائية عن سيكولوجية الإبداع عند الممثل يقدمها الدكتور محمد عبدالهادي بمركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات. 7,00 مساءً.



مدحت صالح

كما يحيي الفنان مدحت صالح في تمام الثامنة والنصف حفل السبت 24 يوليو، بقيادة المايسترو عمرو سليم على مسرح القاعة الكبرى ، والأحد 25 يوليو عودة إلى العروض المسرحية، ومسرحية (ابن الجيل) تأليف وإخراج: أحمد عسكر بمركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، 8،30 مساءً، إلى جانب ندوة سينمائية ولقاء مع مهندس الديكور الأستاذ أنسي أبوسيف واستعراض لعدد من الأعمال السينمائية التي شارك في صناعتها وذلك بمركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات. 7,00 مساءً.

أما الإثنين 26 يوليو فنلتقي مع حفل موسيقي لفريق «خلطبيطة» بالمسرح المكشوف، 8،30 مساءً. والثلاثاء 27 يوليو حفل موسيقي لمشروع «دوزان» بالمسرح المكشوف، 8،30 مساءً. والأربعاء 28 يوليو حفل موسيقي يحييه طارق نصار على المسرح المكشوف، 8،30 مساءً.



نوران ابو طالب

ويُحيي الفنان الكبير هشام عباس حفل الخميس 29 يوليو على المسرح المكشوف في تمام الثامنة والنصف مساء ، والجمعة 30 يوليو حفل موسيقي لفرقة الحضرة على المسرح المكشوف في تمام 8،30 مساءً، أما السبت 31 يوليو فيأتي حفل هشام خرما على المسرح المكشوف، 8,30 مساءً.

أما السبت والأحد 31 يوليو- 1 أغسطس فموعدنا مع العرض المسرحي: «ذهب الليل» عن قصة حياه الفنان محمد فوزي- إنتاج البيت الفني للمسرح تأليف: أحمد عسكر وإخراج: سعيد قابيل وذلك بمركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، 8،30 مساءً.

أما الأحد 1 أغسطس فموعدنا مع حفل موسيقي للفنانة نوران أبوطالب بمشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية على المسرح المكشوف، 8،30 مساءً، وأيضًا يُعرض فيلم: «رأس السنة» إخراج: محمد صقر، وهو ناطق بالعربية ومترجم إلى الإنجليزية، ويتبع العرض حوار مع مخرج الفيلم بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات.



مدحت العدل

والإثنين 2 أغسطس حفل موسيقي: لفريق «الطنبورة» البورسعيدي على المسرح المكشوف، 8،30 مساءً، وأيضًا الإثنين والثلاثاء 2-3 أغسطس عرض مسرحي للأطفال: «حور والعصفور» تأليف: أحمد عبدالجواد وإخراج: نادت عادل. العرض إنتاج مجموعة المسرح بمشروع «طفلي». يسبق العرض مجموعة أفلام قصيرة من إنتاج مجموعة صناعة الفيلم بمشروع «طفلي»، الأفلام تحت إشراف المخرج إسلام كمال. بالمسرح الصغير، مركز المؤتمرات، 7,00 مساءً.



هشام خرما

والثلاثاء 3 أغسطس موعدنا مع حفل موسيقي لفريق «أندروميدا» على المسرح المكشوف، 8،30 مساءً، والأربعاء 4 أغسطس مسابقة «نغمة حرة» على المسرح المكشوف، 8,30 مساءً ، أما الخميس 5 أغسطس موعدنا مع حفل موسيقي لأوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية، وفرقة «فابريكا» على المسرح المكشوف، 8،30 مساءً. والجمعة 6 أغسطس حفل شعري يقدمه هشام الجخ بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات في تمام 8،30 مساءً.