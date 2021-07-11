شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى فى ذكرى ميلاد والدها: "فلا اقتباسَ ينصفه ولا نص يكفي للحديث عنه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة هبة مجدى، ذكرى ميلاد والدها الراحل، حيث نشرت صورًا من طفولتها مع والدها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "11/7/1951 أمّا عن أبي فلا اقتباسَ ينصفه ولا نص يكفي للحديث عنه هو الفضلُ هو الخير .. هو الكلُ"، ونشرت آخر صورة لوالدها قبل رحيله عبر خاصية ستورى على حسابها وكتبت قائلة: "الصورة دى قبل الوفاة بعشر أيام كنا في الأقصر ووقفنى فجأة وقالى تعالى نتصور".



هبة فى طفولتها مع والدها



هبة مجدى و والدها



هبة مجدى

كشفت الفنانة هبة مجدى عن صور لها منذ طفولتها جمعتها بالنجم الراحل سمير غانم، مؤكدة أنها ذكريات لا تنسى، داعية لهما ولوالدها بالرحمة والمغفرة، ونشرت هبة صورتين عبر حسابها على انستجرام، الأولى حملها الفنان الراحل سمير غانم، والصورة الأخرى كانت يحملها والدها وبجوارهما الراحلان جميل راتب وسمير غانم، صحبتهما بتعليق: "ذكريات لا تنسى.. سمير غانم وجميل راتب وبابا حبيبى.. فى الجنة يا رب".

يذكر أن هبة مجدى شاركت فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان وجسدت دور شقيقته فى المسلسل، وشارك فى بطولة المسلسل الفنانة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

ودارت أحداث المسلسل في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.