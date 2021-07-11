شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيمشن Raya and the Last Dragon يحصل على تقييم 95% من قبل النقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم الأنيمشن Raya and the Last Dragon، على تقييم مرتفع على موقع "rotten tomatoes"، والذى وصل إلى 95% من قبل 276 ناقدا عالميا و97% من قبل أكثر 2500 مشاهد على نفس الموقع.



Raya and the Last Dragon

وتدورأحداث فيلم Raya And The Last Dragon منذ زمن بعيد، فى عالم خيالى يدعى "كوماندرا" عاش خلاله البشر والتنين معًا فى وئام، لكن عندما هددت قوة شريرة الأرض، ضحى التنانين بأنفسهم لإنقاذ البشرية، والآن بعد 500 عام، عاد هذا الشر نفسه والأمر متروك لمحارب وحيد، "ريا"، لتعقب التنين الأسطوري الأخير لاستعادة الأرض المكسورة وشعبها المنقسم.

الفيلم الجديد بطولة النجمة العالمية كيلي ماري تران التي شاركت بأدائها الصوتي في فيلم Star Wars، والتي ظهرت فيه المحارب ذو الخبرة الذي يبحث عن آخر تنين من عالم كوماندرا الخيالي، وسرعان ما تنضم رايا في مغارماتها مع رفيقها الجديد "التنين" بعد العثورعليها والتنقل معاً داخل الكهوف، ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم أوكوافينا وكيلي ماري تران، وأخرج دون هال وكارلوس لوبيز استرادا.