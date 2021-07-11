زوجة فنان مصري شهير تطلب الدعاء له بعد إصابته بجلطة في القلب

كتب امير فتحي في الأحد 11 يوليو 2021 02:51 مساءً - تعرض الفنان ” مجدي عبيد ” للإصابة بجلطة في القلب وهو الأمر الذي استدعى نقله إلى أحد المستشفيات ودخوله غرفة العناية المركزة .

ونشرت زوجة مجدي عبيد السيدة ” نجلاء عبد السلام ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تطلب من خلاله الدعاء لزوجها بالشفاء العاجل .

فكتبت قائلة : ” اللهم أنت الشافي المعافي أشفي مجدي .. أتمني من كل الأصدقاء يدعوا مجدي مازال في الرعاية المركزة .. وبشكر كل الأصدقاء اللي وقفوا جنبي في الأزمة اللي احنا فيها حاليا ” .