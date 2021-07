شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفرنسية ليا سيدو بكورونا تثير شكوك حول إمكانية مشاركتها بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت الممثلة الفرنسية ليا سيدو، بفيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث أثبتت الفحوصات إيجابية اختباراتها، والتى قد تحرمها من المشاركة فى فعاليات مهرجان كان السينمائى، رغم أنها لا تعانى من أى أعراض للفيروس التاجى.

والممثلة ليا سيدو، نجمة أحد أفلام سلسلة جيمس بوند، حصلت على جرعتى لقاح كورونا، قبل إعلان إيجابية اختباراتها لكورونا، فيما تشارك النجمة الفرنسية فى فعاليات مهرجان كان السينمائى بدورته الـ74، بـ4 أفلام، وذلك حسب ما نشرته شبكة "BBC" الإخبارية.



ليا سيدو

وتقام فعاليات مهرجان كان السينمائى الريفيرا الفرنسية، حيث يصر المنظمون على اتخاذ تدابير صارمة لتجنب العدوى بالفيروس التاجى، ومع ذلك، انتشرت شائعات عن احتمال وجود مجموعة إصابات بكورونا بين المشاركين فى المهرجان، لكن مدير المهرجان تييرى فريمو، نفى هذه الأنباء بشدة.

وقال، يوم السبت، "أجرينا أمس أكثر من 3000 فحص على رواد المهرجان، وليس لدينا أى حالات إيجابية.. وعلينا أن نقول هذا لإظهار أن الشائعات حول مجموعة كان لا أساس لها من الصحة".

ولم تكن "سيدو"، البالغة من العمر 36 عامًا، قد وصلت إلى المهرجان عندما اكتشفت إصابتها بالفيروس، ويقول ممثلو النجمة الفرنسية، إنها "لن تسافر إلا إذا وافق الأطباء"، فيما سيتم عرض جميع أفلامها الأربعة الأسبوع المقبل، أولًا، فيلم The French Dispatch الذى يضم العديد من النجوم، للمخرج ويس أندرسون، والذى تأخر بالفعل بشدة بسبب الوباء، ولكن سيتم عرضه العالمى الأول يوم الاثنين.

ويلى ذلك فيلم "Deception"، للمخرج أرنود ديبلشين، يوم الثلاثاء، ثم فيلم The Story of My Wife ، للمخرج إليديكو إنيدى، يوم الأربعاء، وأخيرًا فيلم " France"، للمخرج برونو دومون، يوم الخميس.