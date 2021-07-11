شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تحيى حفلا غنائيا بقيادة سليم سحاب فى الأوبرا 16 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة ريهام عبد الحكيم، حفلاً غنائيًا بقيادة المايسترو سليم سحاب، على مسرح النافورة بدار الأوبرا يوم الجمعة 16 يوليو فى تمام الساعة مساء.

وتقدم ريهام عبد الحكيم خلال الحفل مختارات من روائع كوكب الشرق أم كلثوم والطرب الأصيل إلى جانب مجموعة من أجمل أعمالها الفنية أبرزها "شكله طيب، بالورقة والقلم، فيها حاجة حلوة، الأسطورة، حاسة معاك".



ريهام عبد الحكيم

يذكر أن المطربة ريهام عبد الحكيم طرحت مؤخرا دويتو بمشاركة المطرب الكويتى عبد العزيز الشايجي، يحمل اسم "لقيت نفسي معاك"، وهى من كلمات عماد عبيد، وألحان عبد العزيز الشايجى، و توزيع موسيقى محمد هارون، ومن إخراج وليد منير.

وطرحت ريهام عبد الحكيم مؤخرًا أغنتين على قناتها بموقع "يوتيوب"، الأولى وطنية بعنوان "ربي اللي حاميها"، من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع موسيقي وميكس أسامة كمال، والثانية بعنوان "شكله طيب"، من كلمات عصام حسني، وألحان محمدي، وتوزيع موسيقي أحمد مجدى، وميكس وماستر مصطفى رؤوف.