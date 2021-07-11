شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يطرح أغنيته الجديدة "البنت القوية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم اللبناني وائل كفورى أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "البنت القوية" وهى من من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.

الأغنية تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه وتقول كلماتها:

إذا انتي تركتيني .. و بطلتي تحبيني

والله لخلي عيني .. ما تعود تشوف

وإذا إنتي فليتي .. يعني نخرب بيتي

شو بعمل بحالي .. مش معروف

إنتي خلقتي لقلبي .. اللي مطرحك جواتو

بكلمة منك بيعيش .. وكلمة بتنهي حياتو

يا ويلي من حبّا .. سكّر على مربّى

إحساسي و أنا جنبا .. مش مقبول

هالبنت القوية .. شو غيرت فيي

لهفتها و خوفا عليي .. مش معقول

يحيى وائل كفورى حفلا غنائيا فى إمارة دبى يوم الجمعة 23 يوليو ويقدم كفورى سهرة غنائية يحتفى خلالها بنجاح آخر أغنياته "كلنا مننجر"، والتى حققت نجاحا كبيرا منذ صدورها إذ تجاوزت مشاهداتها 30 مليون على موقع يوتيوب، ويقدم كفورى خلال الحفل أغنيات "استشبهت فيكى" و"ولاد الحرام" و"بعترفلك"، وذلك خلال ليلة فنية تجمعه بالفنان اللبنانى ملحم زين.

وينشغل كفورى حاليًا بوضع لمساته الأخيرة على أجدد أغنياته، والتى يعيد خلالها التعاون مع الشاعر على المولى بعد أغنية "كلنا مننجر"، والتى تم اختيارها لتكون تتر مسلسل "داون تاون"، الذى عرض مؤخرا على إحدى المنصات الرقمية، وجمع فى بطولته النجوم أمل بشوشة وستيفانى صليبا وسامر إسماعيل.

وكان وائل كفورى قد طرح خلال الفترة الماضية أغنية "استشبهت فيكى"، على موقع "يوتيوب" وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات منير بوعساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.