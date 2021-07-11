شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تشكر كل من ساعدها في ألبومها الجديد " Nancy 10" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، الشكر لكل من ساعدها في ألبومها الجديد، وردت على الموزع باسم رزق بتغريدة على تويتر، قائلة: "أنا لما بيكون حوالى ناس بيحبوني هالقد وبيشتغلوا من قلب قلبن بحس إحساس ولا أحلى الألبوم ما وصل لهون لولا جهود كتار تعبوا واشتغلوا من قلبن وأنت منن بحبك كتير".

وقد غرد الموزع باسم رزق، قائلاً: "لما بتشارك وبتساهم بهيك عمل بتحس إحساس ولا أحلى نانسي شكرًا على كل شي وأهم شي على ثقتك، وشكرًا لكل حدا ساهم وشارك و تعب بألبوم ".Nancy 10





طرحت النجمة نانسى عجرم، ألبومها الغنائى الجديد "Nancy10" عبر قناتها على يوتيوب، أمس السبت ويتضمن الألبوم 10 أغنيات ما بين اللهجة المصرية و اللبنانية والخليجية، ومنها "سلامات، ياما، يا ناس قولولي، عاتب ولوم، ما تعتذر، على شأنك جايه معاك، حياة".

من جانبه، أعرب الملحن محمد رحيم، عن سعادته بالعودة للعمل مع النجمة نانسى، منذ أغنية "فى حاجات" التى طرحت منذ سنوات، قائلا: "10 سنين عدوا بسرعة جدا على آخر تعاون بينى وبين نانسى من وقت صدور أغنية فى حاجات، السنادى رجعنا تانى، سعيد جدا برجوعنا للتعاون من خلال أغنية عاتب ولوم، بتمنى تعجبكوا إن شاء الله".

وكانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، طرحت الأسبوع الماضى، أحدث أغانيها بالتتابع عبر قناتها على موقع يوتيوب، التى تحمل اسم "بدى حدا حبو" من ألبومها الجديد، وهى من كلمات أحمد ماضى وألحان زياد برجى وتوزيع هادى شرارة

كما سبق وطرحت قبلها أغنية "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، وتعد هذه الأغنية الثانية التى تتعاون فيها نانسى عجرم مع الشاعر الغنائى خالد تاج الدين، بعد أغنية "حبك بيقوى" التى حققت نجاحا كبيرا، وهى من ألحان وليد سعد وتوزيع هانى يعقوب.