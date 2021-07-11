خاص| هل تواجه نانسي عجرم أزمة بسبب "حاجات خصوصية"؟.. الملحن حمدي صديق يرد‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أمس السبت ألبومها الجديد "نانسي 10"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وبعد ساعات من طرحه توالت التعليقات عن تشابه اللزمة الموسيقية في أغنيتها "حاجات خصوصية" مع أغنية "إسكندرية" التي سبق وقدمها المطرب السعودي هيثم الشاولي، وهي من كلمات الشاعر عماد زيور، وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع مايكل جمال.

الملحن حمدي صديق، ملحن أغنية حاجات خصوصية، في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، علق وقال "بداية أؤكد سعادتي بالتعاون مجددا مع الفنانة نانسي عجرم، وفيما يخص العمل ومع كامل التقدير للفنان هيثم الشاولي، لم يسبق لي ولا للموزع محمد مصطفى أن سمعنا عنه أو عن العمل الخاص به".

وأضاف "الموزع الموسيقي محمد مصطفى من الأسماء صاحبة التاريخ في المجال، ومن الصعب تصور أن يغامر بالقيام بالنقل عن العمل المشار له، وهو ليس في حاجة لذلك أصلا مع تأكيدي أنه لم يسمع لا الغنوة ولا المطرب".

صديق تحدث عن كواليس تقديم نانسي الأغنية، وقال "نانسي قامت بتسجيلها في ديسمبر الماضي مع مهندس الصوت محمد صقر، وسعيد بالعودة للتعاون بعد أغنية أشتكي منه، بعد ان وجهت لي الدعوة لزيارتها في لبنان".

أغنية "حاجات خصوصية" من كلمات الشاعر أحمد شتا، وألحان حمدي صديق، وتوزيع محمد مصطفى.

ويضم ألبوم نانسي 14 أغنية منها، "هيدا أنا" من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق، و"سلامات" من كلمات شادي نور. وألحان محمد يحيى، وتوزيع هادي شرارة، و"ياما" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"حياة" من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد، وتوزيع هادي شرارة، و"حاجات خصوصية" من كلمات أحمد شتا، وألحان حمدي صديق، وتوزيع محمد مصطفى، و"عاتب ولوم" من كلمات أحمد عرفان وألحان محمد رحيم وتوزيع محمد مصطفى، و"على شانك" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب،