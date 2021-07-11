منة فضالي تنشر صورا من زيارتها لمدينة إسطنبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة منة فضالي، مجموعة صور من زيارتها الحالية لمدينة إسطنبول التركية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "بداخل كل شخص تعرفه، شخص لا تعرفه"، وحازت الصور التي نشرتها على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان المنصرم.

والمسلسل بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، إدوارد، محمد جمعة، فردوس عبدالحميد، سلوى عثمان، محمد مهران، ملك أحمد زاهر، أحمد داش، أحمد مالك، ريم سامي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.