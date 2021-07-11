"أنتم عظماء".. تامر حبيب يوجه الشكر لصناع مسلسل "ليه لأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه السيناريست تامر حبيب، رسالة شكر لصناع مسلسل "ليه لأ ٢"، ونشر صورة للبوستر الدعائي للعمل عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب: "أنا بجد متشكر على كم المشاعر والمعاني الحلوة والممتعة اللي حسيتها وأنا بتفرج على كل لحظة، أنتم عظماء، وأنا في غاية الشكر والامتنان والتقدير والفخر بكم جمعاء، ليه لأ.. الجزء الثاني".

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ عرضه عبر إحدى المنصات، وردود فعل إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل "ليه لأ ٢" بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، أمير شاهين، سارة عبدالرحمن، مراد مكرم، ومن إخراج مريم أبو عوف.