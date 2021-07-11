"ابني وحبيبي".. إسراء عبدالفتاح تنعى ابن خالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة إسراء عبدالفتاح، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ابن خالها.

ونشرت "إسراء" صورة تجمعهما، وعلقت: "أنا مش مصدقة إني منزلة صورتك عشان أكتبلك ربنا يرحمك، إنت مش ابن خالي بس إنت ابني وحبيبي والدلوع بتاعنا وحتة من قلبي ونور عيني".

وتابعت: "كسرت قلبي يا بيدو، كسرت قلبي يا حبيبي، ربنا يرحمك وتكون مع جدو دلوقتي وفرحانين في الجنة، ربنا يصبر قلب أبوك وأمك وقلبي وقلوبنا كلنا، ويجمعنا بيكم يارب، بحبك أوي".

من ناحية أخرى، شاركت إسراء عبدالفتاح كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "سكر زيادة" الذي عرض رمضان 2020، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر.