نادي المليارديرات.. بيزوس يتربع على العرش وعضو جديد يقطع تذكرة الدخول

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 01:16 مساءً - يواصل أغنى أغنياء العالم زيادة ثرواتهم، رغم استمرار تفشي وباء كورونا للعام الثاني والأثار الاقتصادية الكارثية التي تسبب بها لقطاعات اقتصادية كبيرة.

وشهد نادي المليارديرات الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليار دولار نهاية الأسبوع الماضي انضمام عضو جديد وهو ستيف بالمر المدير التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت على حساب، ليصل عدد أعضاء النادي إلى 9 أثرياء.

هؤلاء التسعة نجحوا منذ بداية العام الحالي 2021 في تنمية ثرواتهم بمقدار 226 مليار دولار لتصل إلى مستوى 1.266 تريليون دولار حتى الآن، وفق مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

التكنولوجيا تسيطر على نادي المليارديرات

اللافت للنظر، أن 7 من 9 مليارديرات بنادية المائة مليار دولار يعملون في قطاع التكنولوجيا الذي شهدت أسهمه خلال الفترة الأخيرة طفرة سعرية، وسط تزايد إقبال الجمهور على استخدام التطبيقات التكنولوجية للتكيف مع تداعيات الجائحة.

وبالنظر إلى تفاصيل القائمة، يتزعم جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية نادي الأثرياء بثروة تناهز 212.1 مليار دولار، بعد أن أضاف إلى رصيده 21.9 مليار دولار منذ بداية العام.

جيف بيزوس

واستفاد بيزوس من ارتفاع أسهم خلال الجلسات الأخيرة، بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إلغاء عقد بقيمة 10 مليارات دولار للحوسبة السحابية تم منحه في عام 2019 لشركة مايكروسوفت، وبحسب وكالة “بلومبرج” أشار القرار إلى أن البنتاجون يخطط لتقسيم العمل بين مايكروسوفت وأمازون.

يحتل إيلون ماسك رئيس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية مركز الوصافة بعد أن ارتفعت ثروته خلال العام إلى 177.2 مليار دولار بزيادة قدرها 7.5 مليار دولار فقط.

في حين أن الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، مؤسس رئيس مجموعة LVMH للسلع الفاخرة، هو أكثر عضو بنادي المائة مليار دولار نجح في زيادة ثروته حتى الآن من عام 2021، حيث ارتفعت بمقدار 55 مليار دولار.

وبلغت ثروة أرنو إلى 169.4 مليار دولار ليحتل المركز الثالث بالقائمة.

فيما جاء بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت في المرتبة الرابعة بثروة تناهز 148.3 مليار دولار بزيادة قدرها 16.6 مليار دولار منذ بداية العام، ليسبق مارك زوكربيرج المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك الذي حل في المركز الخامس بثروة قدرها 130.4 مليار دولار، مسجلا 26.9 مليار دولار نموا بقيمة ثروته.

أما لاري بيج المؤسس المشارك لمحرك البحث الشهير جوجل، ارتفعت ثروته منذ مطلع العام بمقدار 32.9 مليار دولار لتصل إلى 115.4 مليار دولار ويحتل المركز السادس، فوق سيرجي برين زميله في تأسيس جوجل والذي ناهزت ثروته 111.5 مليار دولار بزيادة بلغت 31.7 مليار دولار.

وفي المركز الثامن، جاء الملياردير وارن بافيت الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي بثروة قدرها 101.5 مليار دولار، إذ أضاف لرصيده 13.8 مليار دولار منذ مطلع يناير الماضي.

وانضم ستيف بالمر إلى القائمة إذ نمت ثروته هذا العام بمقدار 20.1 مليار دولار لتصل إلى 100.5 مليار دولار.

في حين، يتطلع لاري إيلسون لقطع تذكرة الدخول إلى النادي في ظل أن ثروته تبلغ 98.6 مليار دولار، أي بزيادة 18.9 مليار دولار منذ بداية 2021.