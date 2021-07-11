فنانة مصرية شهيرة تعلن عن تبنيها لطفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب امير فتحي في الأحد 11 يوليو 2021 12:57 مساءً - كشفت الفنانة ” حورية فرغلي ” في تصريحات لموقع صحيفة ” الوطن ” عن قيامها بتبني طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأشارت حورية فرغلي إلى أنها بدأت في هذا الأمر منذ عدة سنوات حيث تتولى الإنفاق عليهما وتتكفل بهما تماما .

وأضافت أنها تزورهما من فترة إلى أخرى ولكن بشكل غير مستمر لعدم رغبتها في أن تراهما بهذه الحالة التي يمران بها .

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الفنانة حورية فرغلي بالتكفل بأطفال فكانت قد أعلنت في تصريحات لها في وقت سابق عن أنها قد تكفلت من قبل بطفل الخادمة التي كانت تعمل معها وهي غير مصرية .

حيث أتت لها الخادمة وأخبرتها أنها حملت من رجل غريب وأن الرجل تركها وهرب وكانت تريد أن تتخلص من الطفل ولكن حورية رفضت ذلك الأمر وقررت التكفل بالطفل الذي تعلق بها تعلقا كبيرا جعل الخادمة بعد ذلك تأخذه وتهرب به إلى بلدها .