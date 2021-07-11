شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين وغادة عادل يصوران مشاهدهما فى مسلسل "الثمانية" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق عمل مسلسل "الثمانية" للفنان آسر ياسين، مشاهدهم فى ديكور مستشفى بمنطقة التجمع الخامس، ويستمر التصوير يومين، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية نهاية العام الجاري.

يذكر أن أبطال مسلسل "الثمانية"، صوروا مشاهدهم الأولى فى منطقة التجمع الخامس، وينتمى العمل لنوعية 8 حلقات درامية، ويستعد فريق العمل للسفر لإحدى الدول الأوروبية، منتصف الشهر الجاري لتصوير المشاهد الخارجية للمسلسل.

مسلسل "الثمانية"، يقوم ببطولة العمل الفنان آسر ياسين، جاميكا، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت، ويكثف المخرج أحمد مدحت عدد ساعات التصوير إلى 10 ساعات يوميًا للانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للعرض.