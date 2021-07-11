شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز.. تراجع بنسبة الأكسجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا جديد في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، فما زالت آخر المعلومات عنها تفيد بأنها في حاجة إلى الأكسجين بطرق إمداد تنفس صناعي غير نافذ، أي بدون استخدام أنبوبة حنجرية.



دلال عبد العزيز تحتاج تنفس واوكسوجين

وعلم ”الخليج 365” من مصدر طبي داخل المستشفى الخاصة التي ترقد بداخلها الفنانة دلال عبد العزيز، أنه قد تحدث طفرات وتحسن في حالتها، ولكن يعقبها تراجع في نسبة الأكسجين فهي تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا وليس المرض الفيروسي نفسه.



دلال عبد العزيز ادعوا لها بالعلاج والرحمة

دلال عبد العزيز .. كان قد أعلن الإعلامى رامى رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC" منذ فترة قريبة إنها انتقلت من غرفة عناية مركزة إلى غرفة عناية أخرى ومجازفة أن يحصل أى نوع من المجهود أو الحركة لها فى هذا الوقت" ، وقال : الحالة الصحية لا يمكن وصفها بأنها تشهد تحسنا كبيرا، ونرجو الاستمرار فى الدعاء لها، ويا رب حالتها تستقر، وناشد الصحفيين التحقق من الأخبار قبل نشرها فيما يخص حالة الفنانة دلال عبد العزيز.