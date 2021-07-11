صابر الرباعي وسعد لمجرد و”ريدوان” يطرحون “السهرة صباحي”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 11 يوليو 2021 11:50 صباحاً - طرح الفنان التونسي صابر الرباعي أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم “السهرة صباحي”، بمشاركة الفنان المغربي سعد لمجرد، والموزع الموسيقي العالمي ريدوان.

وقد حققت الاغنية نجاحا ملحوظا بعد فور نشرها على موقع اليوتيوب حيث حققت اكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من نشرها.



ونشر الرباعي، عبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”، فيديو ظهر فيه مع الموزع الموسيقي ريدوان، والفنان المغربي سعد لمجرد، وعلق كاتباً: “السهرة صباحي الآن على قناتي باليوتيوب”.

وكان الرباعي قد شوق جمهوره لميعاد أغنيته الجديدة، من خلال فيديو أيضاً نشره على “إنستغرام”، وعلق كاتباً: “انتظروا أغنية السهرة صباحي خلال ساعات .. جاهزين؟”.

من جهته، علق الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر خاصية “ستوري” على موقع “إنستغرام”، فقال: “أعتذر عن التأخير.. شوية وتكون الأغنية عندكم إن شاء الله”.



وأغنية “السهرة صباحي” من كلمات وألحان بالعربية سليم عبدالله، والألحان الإنجليزية ريدوان، والإشراف على الإنتاج علي المولى، ورضوان بوزيد.